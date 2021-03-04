ALOSBİ’den “Güneş Enerjili İstasyon”

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) sanayicilere en ideal yatırım ortamını sunmak için projelerine hız kesmeden devam ediyor. ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, pandemi döneminde projelerini durdurmayı akıllarından bile geçirmediklerini belirterek, "Her şeye rağmen ALOSBİ olarak 2021'de yeni projeler geliştirmeye ve durmadan üretmeye devam ediyoruz" dedi. ALOSBİ, bu dönemde ilk olarak güneş enerjili akaryakıt istasyonu kurulması için harekete geçti.

ALOSBİ bünyesinde kurulan istasyonun GES'li akaryakıt istasyonu olabilmesi için ihaleye çıktıklarını belirten Tezcan, "Kurulacak olan sistem ile istasyon, elektrik tüketiminin önemli bir bölümünü kendisi karşılayabilecek, gündüz ürettiği elektriği gece kullanabilme avantajına da sahip olacak. Akaryakıt istasyonlarının 24 saat boyunca enerji ihtiyacı var. Biz bu ihtiyacı karşılarken güneş enerjisinden faydalanmak istiyoruz. Elde edilen bu yenilenebilir enerji ile karbon salınımının engellenmesine de katkı sağlanacak" diye konuştu.

ALOSBİ'nin Nemrut Küçük Sanayi Sitesi'ni (NKSS) faaliyete geçirdiğini vurgulayan Tezcan "Buradan dükkan sahibi olanlar, ALOSBİ katılımcısı 342 ulusal ve uluslararası fabrikanın da tedarikçisi oldu. Sitedeki itfaiye teşkilatı ve binası, TIR parkı, helikopter pisti, 112 acil istasyonu tamamlanacak. Meslek lisemizin temelini de yine bu yıl içinde atacağız" ifadelerini kullandı.