‘Seçim barajının artık bir anlamı kalmadı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, katıldığı bir programda Türkiye'nin gündeme dair açıklamalarda bulundu. Siyasi Partiler Kanunu ve muhtemel değişiklikler ile ilgili soru üzerine Bakan Gül, "Hükümetimiz döneminde çok önemli değişiklikler yaptık. Demokratikleştirdik. Anayasa ile ilgili söylediğimiz şeylerin benzeri burada da söz konusu. Değişiklik olmakla birlikte daha siyasal katılımı öngören, katılımcı bir Siyasi Partiler Kanunu'na, Seçim Kanunu'na ihtiyaç var. Anayasa değişti, artık şu anda baraja ihtiyaç var mı? Yani istikrar sağlanıyor. Bu konuda baraj olacak mı ya da ne kadar olacak? Bunlar Meclis'in takdiri ama ben barajın artık bir anlamının olmadığını düşünüyorum" dedi.

'HEDEFLER KOYACAĞIZ'

İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili de konuşan Bakan Gül, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tüm faaliyetler, iki yıl içerisinde tamamlanmış olacak. Ne aldatan, ne de aldanan olacağız. Bu konudaki hedeflerimizi koyacağız. Milletimizin denetimine açacağız. Sadece mahkemelere, hakim savcılara değil, her alanla ilgili, gerek kanun düzenlemesi gerekse uygulama, farkındalık anlamında dün açıklanan belgeyle kamuya verilen bir hatırlatma söz konusu. Adımlar atılacak, demokrasimiz daha da güçlendirilecek" diye konuştu.