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Haberler Ekonomi Küresel yatırımcıya kolay “arabuluculuk”

Küresel yatırımcıya kolay “arabuluculuk”

Küresel yatırımcıya kolay “arabuluculuk”

5.3.2021

MECLİS'TE kabul edilen Singapur Sözleşmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı ile yaşama geçirilecek düzenlemeler küresel ticari uyuşmazlıkların arabuluculuk yöntemiyle çözülmesini sağlayacak. Ülkeler arasındaki sulh anlaşmaları uluslararası alanda icra edilirken, çözüm süreci kısalacak. Arabuluculuk sayesinde 25 milyon dolarlık bir uyuşmazlık davasındaki maliyet 3 milyon dolardan 125 dolara inecek. Planla Türkiye "hızlı ve ucuz" tahkimin adresi olacak, uyuşmazlıkların çözümü kısalacak. Tahkimin uyuşmazlıklarda kullanılması teşvik edilirken, İstanbul Tahkim Merkezi'nin yapısı güçlendirilecek.

■ HAZAL ATEŞ

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