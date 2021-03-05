GÜNEŞ enerjisinde toplam 1000 megavat kapasite oluşturmak amacıyla yapılacak mini YEKA yarışmaları için başvurular 8-12 Mart tarihlerinde alınacak. 74 farklı mini YEKA projesi için başvuruların 1000'i bulması beklenirken, bu kapsamda yapılacak yatırımların 1 milyar dolara ulaşabileceği hesaplanıyor.
Yatırımcılar “güneş” yarışı hazırlığında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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