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Haberler Ekonomi Yatırımcılar “güneş” yarışı hazırlığında

Yatırımcılar “güneş” yarışı hazırlığında

Yatırımcılar “güneş” yarışı hazırlığında

5.3.2021

GÜNEŞ enerjisinde toplam 1000 megavat kapasite oluşturmak amacıyla yapılacak mini YEKA yarışmaları için başvurular 8-12 Mart tarihlerinde alınacak. 74 farklı mini YEKA projesi için başvuruların 1000'i bulması beklenirken, bu kapsamda yapılacak yatırımların 1 milyar dolara ulaşabileceği hesaplanıyor.
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