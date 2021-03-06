CHP’lilerden Çiğli ilçe başkanına tepki

İzmir'in Çiğli ilçesinde oturan ve yaklaşık bir haftadır eylem yapan CHP üyesi 35 kişi, yerel seçim döneminde partileri için çalıştıklarını ancak sonrasında kendilerine verilen iş sözünün tutulmadığını iddia etti. Çiğli Belediyesi'ne geçen ay personel olarak alınan 45 kişiden 19'unun belediyeden emekli olanların eş ve çocuklarının, 25 kişinin de partide hiç emeği olmayan kişiler olduğunu öne süren CHP üyesi vatandaşlar, CHP İl Başkanı Deniz Yücel'e de çağrıda bulunarak, "İstihdam adına verilen sözler tutulsun. Emek kiminse ekmekte onundur" dedi.

YÜCEL'E ŞİKAYET ETTİLER

2019 yılı Mart ayındaki yerel seçimlerde CHP'den Çiğli Belediye Başkanı seçilen Utku Gümrükçü için sahada mücadele verdiklerini öne süren CHP üyesi 35 kişi, geçen hafta kendilerine verilen iş sözlerinin tutulmadığını ve kandırıldıklarını belirterek Çiğli Belediyesi önünde oturma eylemi başlattı. Mağduriyetleri giderilmediği için alkış tutarak eylemlerine halen devam eden CHP üyesi vatandaşlar, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan'ı da CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e şikayet etti.

'CANIMIZI HİÇE SAYDIK'

Partililer olarak adaletsizliğe maruz kaldıklarını, partilerinin yetkili organları tarafından ne görev verildiyse yaptıklarını, hatta pandemi döneminde herkes evinde izole olurken canlarını hiçe sayarak yardıma muhtaç ailelere erzak dağıtımında bulunduklarını aktaran CHP üyeleri, "Deprem olduğunda depremzedelerin yanında aktif olarak sahalarda çalışmalarımızı sürdürdük. Bayrak ve afiş asımlarında her anlamda sahalarda çalıştırıldık. CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan bize 'Emeği olan insanları işe aldıramadığım takdirde yumruğumu masaya vurup istifa edeceğim' diye söz verdi" diye konuştu.





'HİÇ EMEĞİ OLMAYAN KİŞİLER'

Çiğli Belediyesi'ne 22 Şubat'ta 45 kişi alındığını, bu sözünü de Başkan Özcan'a hatırlattıklarını vurgulayan CHP üyesi vatandaşlar, "19 kişi emekli olup yerine çocuk ve eşleri alınmıştır. Bunların dışında 25 kişi partide hiç emeği olmayan kişilerdir. Bizde buna tepki olarak CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan'a alımlar yapıldığını söyledik. Belediyenin önünde eylem yapacağımızı dile getirdik. Bize, 'Gidin ne yaparsanız yapın' dedi. Mağduriyetimiz giderilene kadar eylem yapmaya devam edeceğiz" dedi. Açıklama sonrası ellerinde 'Sayın Genel Başkanım biz Çiğli'ye sahip çıktık, Çiğli bize sahip çıkamadı' pankartları taşıyan CHP üyeleri eylemlerine alkışlı protestoyla devam etti.