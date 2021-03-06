Oda Başkanı Gören’den kadınlar için özel proje

TÜRKİYE'NİN tek kadın Lokantacılar Odası Başkanı olan Akhisar Lokantacılar, Tatlıcılar ve Köfteciler Odası Başkanı Pınar Gören, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle "Esnaf Adam Kadına El Kaldırmaz" projesini başlattı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'na (TESK) 8

Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir farkındalık projesi gönderdiklerini belirten Gören, "TESK memnuniyetle kabul etti. Türkiye'nin tüm illerindeki esnafımıza bu afişler gönderilecek. Kadınlara karşı psikolojik ve fiziksel şiddete dikkat çekmek amacıyla böyle bir programa imza attık" dedi. Pandemiden en çok kadın esnafın etkilendiğini ifade eden Göden, işyerlerine destek konusunda farkındalık yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

KENAN MOLLA