Tanıtımda Bergama ve Efes öne çıkmalı

UNESCO'nun ilan ettiği 18 dünya miras alanının ikisinin İzmir'de olduğunu kaydeden Destination İzmir Başkanı ve iş insanı Bülent Tercan, "Bu iki miras kentimiz için bulunmaz bir fırsat, turizm açısından bir nimet. UNESCO Dünya Mirası Komitesi tarafından belirlenen listede ilan edilmiş 1121 dünya miras alanının 18 i Türkiye'de, bunların ikisi de İzmir'de. Bunlar Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı ve Efes Antik Kenti. Bu değerlerimize sahip çıkalım, iyi tanıtalım ve fayda çıtasını en üst düzeye çıkaralım' dedi. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener'i ziyaret ederek destek isteyen Tercan, "Uygun yapılar, alanlar, mekanlar ve yüzeylerde, her türlü konvansiyonel ve dijital tanıtım mecralarında Bergama'yı ve Efes'i anlatan görsellere yer verilmesi çok yararlı olacaktır. Yurt içi ve dışı tanıtım etkinliklerinde bu alanlarımızın değerlendirilmesine ağırlık vermeliyiz" diye konuştu.



İZTO'DA SERGİLEYELİM

Özgener'e Bergama ve Efes'i öne çıkaran görsel tasarım taslaklarını içeren bir dosya sunan Tercan, benzer görsellerin tasarlanarak İZTO hizmet binasında sergilenmesini önerdi. Binanın yurt içinden ve yurt dışından heyetlerin, misafirlerin ağırlandığı, yoğun etkinliklerin gerçekleştiği bir merkez olmanın yanında önemli bir aksın ortasında bulunduğuna dikkat çeken Tercan, şu görüşleri dile getirdi: "Binanın üç cephesi sergileme için eşsiz bir alan. Uluslararası alanda bizleri onurlandıran Bergama ve Efes'in tanıtımı için tasarlanabilecek görsel gereçler iç ve dış mekanlarda sergilenebilir. Sürekli sergilemenin yerli ve yabancı misafirler üzerinde olumlu etkisi olacağına inanıyoruz. İzmir turizminin gelişmesi ve ülke turizm pastasından daha fazla pay alması için yoğun çaba harcayan İzmir Ticaret Odamızın tanıtım etkinliklerine katkıda bulunacak öneriler sunmayı görev biliyoruz."





ÖZGENER'DEN OLUMLU YANIT

ÖNERİLERİNDEN ve katkılarından dolayı Tercan'a teşekkür eden İZTO Başkanı Mahmut Özgener, "Güzel fikir, bu tür görselleri hazırlatır, zaman zaman sergileriz. İzmir turizminin sizin gibi kent değerlerine sahip çıkan gönüllülere ihtiyacı var" dedi.

Tolga TEKİN