Ankara Mamak'ta icradan satılık 119 metrekare daire

Mahkeme Ankara Mamak'ta bulunan 119 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Verilen ilanda binada 2 adet asansör ve kapalı otopark olduğu ayrıca bölgede elektrik, su, yol, kanalizasyon, otobüs gibi her türlü belediye hizmetinin mevcut olduğu belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 27.04.2021 11:10 belirlendi.
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