Artan kadın iş gücü ekonominin dinamosu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle farklı sektörlerden iş kadınları günün önemini ve ülkemizdeki kadınların daha iyi bir konuma gelebilmesi için yapılması gerekenlerle ilgili görüşlerini açıkladı. Pandemiye rağmen üretimin devam ettiğine dikkat çeken İzmirli iş kadınları, Türkiye'nin ekonomik gelişmesinde kadın istihdamının büyük önem taşıdığını vurguladı. KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Senem Kılıç, farklı sektörlerde kadınların yarattığı ivmelenmenin çok önemli bir kazanım sağlayacağını belirterek, "Türk kadınları olarak beraberce aşamayacağımız hiçbir zorluk yok" dedi. FCTU Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay ise kadın hakları, cinayetler ve kız çocuklarının eğitim hakkı gibi bazı konularda daha fazla adımın atılması gerektiğini vurguladı. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, Dünya Kadınlar Günü'nün ülkemiz için ayrı bir önem taşıdığını belirterek, "Her şeyden önce eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle kız çocuklarının eğitim hakkının çok önemli olduğunu düşünüyorum" görüşünü dile getirdi. Çamlaraltı Koleji Genel Müdürü Gülçağ Gençer de, kadınların iş hayatında daha çok yer alması gerektiğini söyledi. Gençer, "Titiz ve disiplinli çalışan Türk kadını eş yaşamındaki başarılarıyla dikkat çekiyor" dedi.