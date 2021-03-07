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Haberler Ekonomi Nükleer enerjide cezalar yenilendi

Nükleer enerjide cezalar yenilendi

Nükleer enerjide cezalar yenilendi

7.3.2021

NÜKLEER, radyoaktif atık ve radyasyon tesislerinde, mevzuata aykırı fiillere ilişkin 2021 yılında uygulanacak idari para cezaları yüzde 9,11 oranında artırıldı. Buna göre bir nükleer tesisin geçerli bir lisansa sahip olmaksızın işletilmesi durumunda 2 milyon 6 bin 205 lira - 100 milyon 310 bin 278 lira para cezası kesilecek.
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