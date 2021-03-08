Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla görevinden istifa etti

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın istifası kabul edildiği açıklandı.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan ATİLLA'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir. Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilmiştir."