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Haberler Ekonomi Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla görevinden istifa etti

A.Ş. Genel Müdürü görevinden istifa etti

Son dakika haberine göre tarafından yapılan açıklamada Borsa İstanbul Genel Müdürü 'nın istifası kabul edildiği belirtildi.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla görevinden istifa etti

08.03.2021, 12:00

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla'nın istifası kabul edildiği açıklandı.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan ATİLLA'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir. Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilmiştir."

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