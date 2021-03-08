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Haberler Ekonomi İstanbul Atlas Üniversitesi 80 Öğretim Üyesi alıyor

80 Öğretim Üyesi alıyor

'nin 80 öğretim üyesi alımı yapacağı duyruldu

İstanbul Atlas Üniversitesi 80 Öğretim Üyesi alıyor

08.03.2021, 11:50

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu'nda görevlendirmek üzere 80 öğretim üyesi alacak. İlan için son başvuru tarihi 22 Mart 2021 olarak açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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