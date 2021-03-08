Kadınlar önlerindeki engelleri kaldırmalı

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seray Seyfeli , "Haftabaşı Sohbetleri'nin" bu haftaki konuğu oldu. Seyfeli Yeni Asır'a kadın istihdamı konusundaki problemlere dikkat çekerken, "Üniversite mezunu birçok kadının şu anda iş hayatında olmaması buna örnek gösterilebilir. Onların ivedilikle iş hayatına katılması lazım ama öncelikle kendilerine koydukları engelleri ortadan kaldırmaları gerekiyor" dedi.



İş yaşamındaki yaşadığınız gelişmeleri anlatır mısınız? İş hayatıma eşimle birlikte girdik. Şirketimizin kurucu ortaklarındanım. Biz bir aile şirketiyiz. Eşim, ben ve kız kardeşimizle birlikteyiz. Aynı zamanda 2018'den beri EHKİB Başkan Yardımcılığını yürütüyorum. Aynı zamanda sektör temsilcisi ve TİM Kadın Konseyi üyesiyim. Ayrıca Ege İş Kadınları Derneği'nin başkan yardımcılığını da yürütüyorum.





1.5 MİLYAR DOLAR OLUR

Pandemide sektörde ne gibi değişiklikler oldu? Bu yıl 1,3 milyar dolar ihracat rakamını tutturduk. Pandemide geçen yılı eksiye düşmeden tamamlayabilmek güzel bir başarıydı. AegeanHasApparel (AHA) diye bir marka yarattık. Bu projemizin de başarılı olacağını düşünüyorum.

2021 yılı ve ilerisi için beklentileriniz neler? 2021'de EHKİB olarak 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefimize yaklaşacağımızı düşünüyorum. İhracatımızın yüzde 85'ini Avrupa'ya gerçekleştiriyoruz. İhracatçı firmalarımız Avrupa'nın dünyaca ünlü markalarına üretim yapmaktadır.

Kadınların çalışma yaşamında sayılarının ve etkinliklerinin artması için hangi adımlar atılmalı? Türkiye'de erkek yönetici oranı yüzde 83,7 iken kadın yönetici oranı yüzde 16,3. Kadınların iş hayatında istihdamı devlet politikası olmadan sürdürülebilir olamaz. Kadının iş yaşamında az olmasının nedenleri var. Mesela toplumun kadına biçtiği roller ve önüne konulan engeller. Bu engellerden biri kadınların kendilerine koyduğu engeller. Üniversite mezunu birçok kadının şu anda iş hayatında olmaması buna örnek gösterilebilir. Onların ivedilikle iş hayatına katılması lazım ama öncelikle kendilerine koydukları engelleri ortadan kaldırmaları lazım.



İSTİHDAM ARTSIN BANA HER GÜN KADINLAR GÜNÜ



Sizce kadın istihdamı Türkiye'de ve İzmir'de yeterli seviyeye nasıl ulaştırılabilir? Sektörümüzde yönetici kadın sayısı oldukça fazla. Kadın istihdamını Türkiye'de ve İzmir'de yeterli seviyeye ulaştırabilmemiz için eşitlikçi politikalar geliştirilmesi ve sürdürülebilir kadın istihdamına ağırlık verilmesi gerekiyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm kadınlar için önemli bir gün. Fakat ben görmezden gelinen sorunlar için fazlaca endişeliyim. Sadece 1 gün verilen çiçekler ve tutulan alkışlarla avunmamı bekleyemezsiniz. Kadına şiddet biterse ve kadın istihdamı artarsa bana her gün Kadınlar Günü.

Mert ALPDÜNDAR