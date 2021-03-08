Servisçiler Odası destek bekliyor

Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını takdirle izlediklerini belirten Bostancı, "Lokantalara şimdi ödeyin, açılınca hizmet alın kampanyası, mülkünde kiracı olan işletmelerin kiralarının ertelenmesi ve benzeri çalışmalar Başkan Tunç Soyer'in samimi desteklerine birer örnek. Bu güzel çalışmaları takdirle izliyoruz. Ancak servisçi esnafı gözlerden kaçıyor.

Başkanımız Soyer'den, Ankara, Muğla Büyükşehir Belediyeleri gibi servisçi esnafına yönelik destekleri hayata geçirmesini istiyoruz" dedi.



3 BİN SERVİSÇİ İŞSİZ

Okullarda yüz yüze eğitimin başlatılmasının gündemde olduğu bir dönemde bile hiçbir okuldan servis talebi gelmediğine işaret eden Başkan Bostancı, "Aylardır kontak çevirmiyoruz. Otoparktaki araçlarımızın altında ot bitti. Okullar kısmen açılsa bile servisçi esnafının ancak yüzde 5'i çalışabilecek" diye konuştu.

Devlet okullarının hiç birinden talep gelmediğini hatırlatan Bostancı sözlerini şöyle sürdürdü, "Çok az kolejden istek var. Veliler çocuklarını ya okula göndermeyecek ya da kendi araçları ile bırakacaklar.

İzmir'deki 7 bin servisin 3 bini işsiz durumda.

Ama SGK primi, vergi borçlarımızın yükü üzerimizde.

Yapılandırılsa bile bu borçlar nasıl ödenecek?

Biz çalışırken ödemede zorlanıyorduk, çalışmazken nasıl ödeyeceğiz.

Bu borçların en az bir yıl ötelenmesini de devletten bekliyoruz. Devlet de bize hibe veya bir yıl geri ödemesiz 50 bin lira limitli kredi desteği vermeli" ifadelerini kullandı.



MUĞLA, ANKARA ÖRNEĞİ

DIĞER illerdeki yerel yönetim desteklerine dikkat çeken Bostancı sözlerini şöyle sürdürdü: "Muğla Büyükşehir Belediyesi aldığı kararla il genelinde sağlık çalışanlarını 'S' plakalı araçlarla taşıyacak. Sağlık çalışanlarını taşıyan servislere ödemelerini Muğla Büyükşehir Belediyesi yapacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, okulların kapanması nedeniyle iş kaybına uğrayan servisçi esnafına destek için günlük 450 liradan servis araçları kiraladı. Ankara'daki ihtiyaç sahibi 135 bin aileye ulaştırılmak üzere hazırlanan yardımları servisçi esnafı dağıtacak. İZMIR'DE de benzer şekilde destekler düşünülebilir. Biz maddi yardım istemiyoruz, çalışmak, alnımızın teri ile kazanmak istiyoruz. Bunun şeklini Tunç Soyer başkanımızla görüşüp planlayabiliriz."