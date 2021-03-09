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Haberler Ekonomi Aydem, kadın yönetici oranı en yüksekler içinde

Aydem, kadın yönetici oranı en yüksekler içinde

Aydem, kadın yönetici oranı en yüksekler içinde

9.3.2021

EGE Bölgesi'nin görevli elektrik tedarik şirketi Aydem Perakende, Türkiye genelinde yapılan araştırmada yüzde 45.24 puanla orta kademede çalışan kadın yönetici oranı en yüksek şirketler arasına girdi. Aydem Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, kadın yönetici sayılarını artırmaya büyük önem verdiklerini belirtti.

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