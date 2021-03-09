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Haberler Ekonomi Borsa İstanbul Genel Müdürü Atilla istifa etti

Borsa İstanbul Genel Müdürü Atilla istifa etti

Borsa İstanbul Genel Müdürü Atilla istifa etti

9.3.2021

BORSA İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle Genel Müdürlük görevinden istifa ettiği" bildirildi. Açıklamada, dünkü yönetim kurulu kararı ile istifanın kabul edildiği ve kararın Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına bildirildiği kaydedildi.

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