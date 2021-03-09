Fawori Dünyam ile boya ustalarına fırsat

"Hem iyi kalite hem iyi fiyat" anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Fawori Boya, yeni uygulaması Fawori Dünyam ile sektöründe bir ilke imza atarak boya ustalarına yönelik oyun, eğlence ve deneyim odaklı sadakat programını başlatıyor. Uygulamayla boya ustaları farklı deneyimler ve sürpriz hediyeler kazanıyor. Ünlü şarkıcı Alişan'ın reklam yüzü olduğu Fawori Dünyam, Türkiye genelinde bir roadshow ile tanıtılıyor. Roadshow kapsamında ünlü radyocu Afrikalı Ali 10 Mart'ta İzmir'de boya ustalarıyla buluşacak. Fawori Dünyam etkinliği 07:00-15:00 saatleri arasında düzenlenecek. Etkinlik kapsamında KRAL FM'in ünlü radyo programcısı Afrikalı Ali, 11:00- 13:00 saatleri arasında radyo yayınını gerçekleştirecek ve ustalara Fawori Dünyam'ı anlatacak. Fawori'nin yeni uygulamasındaki büyük ödül ise Fiat Doblo olacak.