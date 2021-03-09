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Haberler Ekonomi Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün hesaplarda

ödemeleri bugün hesaplarda

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , şubat ayına ilişkin ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu.

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün hesaplarda
DHA

09.03.2021, 10:13 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021, 10:21

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, nakdi ücret desteği süresinin, Cumhurbaşkanı kararıyla 17 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldığını belirtti. Bakan Selçuk, şubat ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini belirterek, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

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