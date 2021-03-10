AK Parti’de 7. Olağan Büyük Kongre hazırlığı

AK Parti 24 Mart'ta Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 7. Olağan Büyük Kongre'ye hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tek aday olarak katılacağı kongrede partinin en üst karar alma organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda önemli değişikler olması bekleniyor. Kulislerde Başkan Erdoğan'ın yenilenecek parti yönetimine geçmişte AK Parti'de ve kabine de görev almış, şu anda milletvekili olmayan bazı isimleri alacağı konuşuluyor. 50 asıl üyeden oluşan MKYK'nın kongrede yeniden şekillenmesinin ardından Erdoğan, bu isimler arasından Merkez Yürütme Kurulu'nu da yeniden şekillendirecek. Kulislerde, MKYK'da değişimin yüzde 50'den fazla olacağı bunun yansıması olarak da genel başkan yardımcıların da yer aldığı Merkez Yürütme Kurulu'nda da büyük değişim yaşanacağı konuşuluyor. AK Parti Genel Merkezi'nde ilk değişim önceki gün Kadın Kolları Başkanlığı'nda yaşandı. 6 yıldır Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten AK Parti Ankara milletvekili Lütfiye Selva Çam'ın yerine AK Parti Düzce milletvekili Ayşe Keşir getirildi. Gelecek hafta yapılacak Gençlik Kolları kongresinde de bayrak değişimi yaşanacak. Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Ahmet Büyükgümüş'ün yerine AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan'ın getirilmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan, 24 Mart'ta yapılacak kongrede ise AK Parti'nin 2023 yılı seçimlerine ilişkin yol haritasını açıklayacak.