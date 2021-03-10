Dünya gıda sektörü Gastro Show'da buluşacak

Turizm Medya Grubu ve Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) ortaklığıyla düzenlenecek olan Gastro Show, 160 katılımcı, 15 bin ziyaretçi ve 50 konuşmacı ile 2-4 Haziran 2021 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek. Gastro Show'a Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden gastronomi sektörüne damga vurmuş üst düzey şefler, gastronomi uzmanları katılarak katkı sunacak.

BİLGİLENDİRİCİ OTURUMLAR

Pandemi tedbirlerine uygun olarak organize edilecek fuarda, tüm misafirlerin güvenliği ek önlemlerle korunmaya alınacak. Turizm Medya Grubu ve Gastronomi Turizmi Derneği (GTD), gastronomi endüstrisinin farklı segmentlerinden oluşan geniş yelpazede katılımcı ve ziyaretçi profilini "7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke" mottosuyla 2021 yılında ilk defa ağırlayacak. İstanbul Kongre Merkezi'nin açık alanında yapılacak olan Gastro Show etkinliğinde, Türk mutfağının önemi, hikayeleri, coğrafi işaretli ürünler, sokak lezzetleri, sağlıklı beslenme, Vegan-Vejeteryan beslenme, iklim değişikliğinin yemeklere etkisi ile dünya gastronomi trendleri üzerine değerli konuşmacılar eşliğinde bilgilendirici oturumlar yapılacak.

SEKTÖRE KATKI SAĞLAYACAK

Fuar hakkında bilgi veren Gastronomi Turizm Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, Gastro Show ile tüm gastronomi sektörü paydaşlarını bir araya getirerek ticari hacmin artırılmasını ve konferans programlarıyla dünya liderlerini sektörle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Boztepe "Deneyim alanı Dome çadırı içerisinde 360 derece Video Mapping Show esnasında master şeflerin muhteşem sunumlarını deneyimleme fırsatı olacak. B2B Alanında Gastronomi acenteleri, uluslararası etkinlik ajansları, otellerin consiage müdürleri ile yüz yüze toplantılar yapma imkanları bulacaklar" dedi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ BİR ARADA OLACAK

Gastro Show konuşmacıları arasında; Dünya Gastronomi Derneği Başkanı Eric Wolf, kısa zaman önce Michelin yıldızı alan "Dede" restoranı ile Türkiye'nin gururu olan Ahmet Dede, Nepal Şefler Birliği Başkanı Suresh Basnet, Slow Food Chef Alliance Ulusal Koordinatörü Udi Goldschmith, United Nations Women temsilcisi Asya Varbanova, Respond on Demand kurucusu ve Dünya Yemek Sanatları Derneği Üyesi Yunanistan'dan Maria Athanasopoulo gibi önemli isimer yer alacak.

TOLGA TEKİN