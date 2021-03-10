Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı

Hükümet normalleşme sürecinde istihdam tedbiri almaya devam ederken, kısa çalışma ödeneğinin ardından işten çıkarma yasağı (fesih kısıtı) ve nakdi ücret desteği (1422 lira) 2 ay süreyle uzatıldı. Şubat ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri de dün başladı. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile pandemi döneminde uygulanan işten çıkarma yasakları 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatılmış oldu. Hükümet, mevcut istihdamı korumak ve ilave iş kapısı açmak için 21 başlıkta prim teşviki, destek ve indirim uygulamalarını yıl sonuna kadar sürdürecek. Sigortalı veya sigortasız çalıştırmakta olup 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 tarihleri arasında işten çıkardığı işçisini yeniden işe alan işverenlere, işten çıkarma yasağı süresince aylık bin 610 lira destek veriliyor.