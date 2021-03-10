Rusya, fiyat artışları için çözüm arıyor

ÜLKELER ve topluluklar fiyat artışlarını düşürmeye odaklı faaliyetler yürütüyor. Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, ülkede gıda fiyatları Ocak 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,2 arttı. Bu nedenle temel mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki ani artışlarla mücadele edebilmek için fiyatların sürekli takip edilmesine karar verildi. Yapılan açıklamada, "Risklerin önceden tahmin edilebilmesi ve fiyat artışlarını sınırlamak için zamanında önlem almak mümkün olacak" denildi.