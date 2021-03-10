Tarımda kadınlara pozitif ayrımcılık

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarımda 21 Özgün Kadın" programına katıldı. Tüm politikalarda kadınlara pozitif ayrımcılık sağladıklarını belirten Pakdemirli, "Türkiye'de kadınların ve erkeklerin hemen hemen eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör, tarım. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında bugüne kadar 3 bin 119 kadın yatırımcımızın projesine 2 milyar lira hibe sağladık. Bu hibeler ile kadınlarımızın kırsalda 4 milyar lira yatırım yapmasının önünü açtık" dedi.

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