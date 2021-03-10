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Haberler Ekonomi Yaş sebze ve meyve ihracatında yükseliş başladı

Yaş sebze ve meyve ihracatında yükseliş başladı

Yaş sebze ve meyve ihracatında yükseliş başladı

10.3.2021

ÖRTÜ altı tarımda söz sahibi olan Antalya ile Isparta ve Burdur'un yer aldığı Batı Akdeniz Bölgesi'nde ihracat artmaya devam ediyor. Özellikle yaş sebze ve meyve dış satımı, üreticinin ve ihracatçının yüzünü güldürüyor. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, ocak-şubat döneminde bölgeden yapılan yaş sebze meyve ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,58 artarak 128 milyon 727 bin 381 dolara ulaştı.
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