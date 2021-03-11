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Haberler Ekonomi Fenerbahçe Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor

18 Öğretim Üyesi alıyor

İlan Portalı ilan.gov.tr. internet sitesinde yayımlanan ilana göre 'nin 18 Öğretim Üyesi alacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor

11.03.2021, 11:15

Fenerbahçe Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerinin; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır."

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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