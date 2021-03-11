Fenerbahçe Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor

Fenerbahçe Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerinin; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır."

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.