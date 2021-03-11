Turkuvaz Medya'dan 'Umut Veren Kadınlar’ zirvesi

Turkuvaz Medya Grubu ve InBusiness Dergisi tarafından sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla hayata geçirilen Küresel Umut Festivali- Sürdürülebilir Hikayeler Webinar Serisi'nin ilki dün gerçekleştirildi. Halkbank ve Koza Altın İşletmeleri sponsorluğunda, "Umut Veren Kadınlar" başlığında yapılan webinarda, 5. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'ne dikkat çekildi.

Umut Veren Kadınlar webinar'ının açılışında konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Tarım Bakanlığı olarak kadın çalışanlara ve tarım girişimcilere pozitif ayrımcılık yaptıklarını vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak fırsat eşitliği hayatın gerçeği olana kadar kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini söyleyen Işıkgece "Kadının varlığı, gücü, emeği yarınlarımızın teminatıdır" dedi.

TOPLUMSAL FARKINDALIK

Webinar'ın açılışında konuşan Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş ise "Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu ve 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı destekleyen festivalimiz ile bu çok önemli konuda farkındalığı artırmayı, örnek teşkil edecek iyi uygulamalara dikkat çekmeyi ve bir platform oluşturmayı hedef alıyoruz" dedi. Gebeş, "Şirketlerin ve sosyal toplum kuruluşlarının sürdürülebilirlik alanında yaptıkları projeleri 9 ay boyunca webinar ve video serileriyle büyük kitlelere ulaştıracağız. Platformumuzla hedefimiz 1 milyon kişiye ulaşmak. Dokunduğumuz her kişi için 1 ağaç dikecek ve Küresel Umut Ormanı'nı yeşerteceğiz. 2021 Ekim ayında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek bu etkinlik serisini Küresel Umut Festivali ve Küresel Umut Ödülleri ile tamamlayacağız. Bu festivali geleneksel hale getirerek 2030'a kadar taşıyacağız" dedi. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova ise Küresel Umut Festivali'nin takdire şayan bir girişim olduğunu söyledi.

'NASIL BAŞARACAĞIZ PANELİNDE PROJELERİNİ ANLATTILAR'

'UMUT Veren Kadınlar' webinar'ının ilk paneli "Nasıl Başaracağız? Cinsiyet Eşitliğini Sağlamak için Türkiye'nin Yol Haritası" başlığı ile yapıldı. Panel, Turkonfed İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar moderatörlüğünde; Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Fark Holding Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter, Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem ve Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel'in katılımıyla yapıldı. Küresel Umut Festivali'nin açılışında da yer alan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir "Daha önce de söylemiştim, umuda inanıyorum" dedi. Limak Holding'deki çalışmalarının kişisel sorumluluk olarak başladığını belirten Özdemir farkındalığı artıran her çabayı önemsediğini belirtti.

Özdemir "Biz kendi adımıza öncü olmak istiyoruz. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında kadın istihdamını yüzde 40 artırmayı hedefliyoruz" dedi. Ahu Büyükkuşoğlu Serter, "2 bin 500 çalışanımızın yüzde 42'si kadın. İşler konusunda kadın-erkek engeli kalmamış durumda" dedi. Erdem, her türlü kadrolarda çeşitliliği ve kapsayıcılığı ön plana çıkartan şirketlerin daha başarılı olduğunu gördüklerini ifade ederek, "Cinsiyet eşitliği yaklaşımının kişisel değil kurumsal kültür haline gelmesi gerekiyor" dedi. Cinsiyet eşitsizliğinde en önemli adımın bakış açısının değiştirilmesi olduğuna dikkat çeken Süel de, "Tüm dünyada amaç odaklı bir şirket olmak için çalışıyoruz" diye konuştu.