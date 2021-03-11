Uzaktan çalışma düzenlemesi! Kimler evden çalışıp, kimler çalışamayacak?

Koronavirüs pandemisi sürecinde devletin de desteklediği uzaktan çalışmaya (evden) yönelik yönetmelik yürürlüğe girdi. Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde çalışma ortamının düzenlenmesinden sürelerin belirlenmesine, maliyet sorumluluklarından iş araçlarının teminine kadar tüm detaylar netleşti.



UZAKTAN ÇALIŞMAYA YAZILI SÖZLEŞME

Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılacak. Sözleşmede, işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin hükümler yer alacak.

UZAKTAN ÇALIŞILACAK MEKAN İŞ ÖNCESİ DÜZENLENECEK

İhtiyaca göre, uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemeler iş yapılmaya başlamadan önce tamamlanacak.



MASRAFLARI İŞVEREN KARŞILAYACAK

Uzaktan mal ve hizmet üretimi için gerekli iş araçları ve malzemeler iş sözleşmesinde aksi yer almıyorsa işveren tarafından sağlanacak.





İKİ TARAF ANLAŞIRSA UZAKTAN ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNE DÖNÜLEBİLECEK

İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilir veya hâlihazırda işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilecek.



ÇALIŞANIN İNTERNET FATURASINI ŞİRKET ÖDENECEK

Son dakika düzenlemesine göre işverenin iş araçlarını sağlaması durumunda bunların çalışana teslim tarihindeki bedellerini belirten iş araçları listesi, işveren tarafından yazılı olarak verilecek. İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan mal veya hizmet üretimiyle doğrudan ilgili zorunlu giderlerin tespit edilmesine ve karşılanmasına ilişkin hususlar iş sözleşmesinde yer verilecek.



EVDEN ÇALIŞANA FAZLADAN YÜK BİNDİRİLMEYECEK

İş sözleşmesinde uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi belirtilecek. Mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla taraflarca çalışma saatlerinde değişikliğe gidilebilecek.



İŞ YERİNİN VERİLERİ GÜVENCEYE ALINACAK

Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecek. İşveren uzaktan çalışanı, işyerine ve yaptığı işe dair verilerin korunması ve paylaşımına ilişkin işletme kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirecek ve bu verilerin korunmasına yönelik gerekli tedbirleri alacak.



İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ DEVAM

İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle, sağlık gözetimini sağlamakla ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olacak.





10 MADDEDE EVDEN ÇALIŞMA

Evden çalışan yazılı sözleşme talep edebilecek.

Çalışma ortamı ve süreleri belirlenecek.

Evden iş yaparken internet faturası gibi maliyetler belirlenecek.

Fazla çalışma işverenin yazılı talebi ile mümkün olacak.

Çalışanın veri korumada işletme kurallarına uyması zorunlu olacak.

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınacak.

Bilgisayar gibi teknik ekipmanlar işveren tarafından karşılanacak.

İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilecek.



İŞTE UZAKTAN ÇALIŞAMAYACAK SEKTÖRLER

Kimyasal, radyoaktif madde gibi riskli işlerde uzaktan çalışma olmayacak.

Milli güvenlik konulu stratejik işlerde uzaktan çalışma yapılmayacak.



