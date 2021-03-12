Akkuyu’da yapılan tören Rusya’da büyük ilgi gördü

TÜRKİYE'DE Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de çevirim içi yöntemle katıldığı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temel atma töreni, Rus basınında geniş yer buldu. Rus basını, "Akkuyu, Türk-Rus iş birliğinin sembollerinden biridir. Nükleer santralin inşası, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik stratejik bir adımdır" ifadeleri kaydedildi.