Başkan Erdoğan esnafa güzel haberi verdi: Vergi muafiyeti geliyor!

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli yabancı kamuoyu ve piyasaların merakla beklediği ekonomiye ilişkin tarihi reform paketini 'Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda açıklıyor. Başkan Erdoğan 850 bin esnafı rahatlatacak müjdeyi verdi. Erdoğan, "Basit usulde vergilendirilen yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz" dedi.

BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN ESNAF GELİR VERGİSİNDEN MUAF OLACAK

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz" diye konuştu.

Başkan Erdoğan Ekonomi Reform Paketi'ni açıkladı! Müjdeleri tek tek sıraladı