2021 için fitre miktarı 30 lira olarak açıklandı

DİYANET İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için fitre (fıtır sadakası) ücreti 30 TL olarak belirlendi. İsteyen bu miktardan az olmamak şartıyla istediği kadar fıtır sadakası verebiliyor. Günümüzde fıtır sadakasının belirlenmesinde, bir kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Ramazan ayının sonunu gören kişilerin verdiği ve insan fıtratındaki yardımlaşma ve dayanışmayı vurgulayan fitre, insan varlığının bir gereği olarak zekat kabul edilmiştir.

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