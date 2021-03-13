  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi 2021 için fitre miktarı 30 lira olarak açıklandı

2021 için miktarı 30 lira olarak açıklandı

2021 için fitre miktarı 30 lira olarak açıklandı

13.3.2021

DİYANET İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılı için fitre (fıtır sadakası) ücreti 30 TL olarak belirlendi. İsteyen bu miktardan az olmamak şartıyla istediği kadar fıtır sadakası verebiliyor. Günümüzde fıtır sadakasının belirlenmesinde, bir kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Ramazan ayının sonunu gören kişilerin verdiği ve insan fıtratındaki yardımlaşma ve dayanışmayı vurgulayan fitre, insan varlığının bir gereği olarak zekat kabul edilmiştir.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2021 için fitre miktarı 30 lira olarak açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.