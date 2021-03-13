Dogalgazda ‘vadeli piyasa’ 1 Ekim’de devreye giriyor

TÜRKİYE'DE doğalgaz ticaretinin daha rekabetçi koşullarda yapılmasına ve Karadeniz gazının ileri tarihli kontratlarla satılmasına imkan sağlayacak Vadeli Doğal Gaz Piyasası 1 Ekim'de devreye giriyor. EPDK'nın yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanırken, Türkiye bölgede bir ilki gerçekleştirecek.

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