TÜRKİYE'DE doğalgaz ticaretinin daha rekabetçi koşullarda yapılmasına ve Karadeniz gazının ileri tarihli kontratlarla satılmasına imkan sağlayacak Vadeli Doğal Gaz Piyasası 1 Ekim'de devreye giriyor. EPDK'nın yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanırken, Türkiye bölgede bir ilki gerçekleştirecek.
Dogalgazda ‘vadeli piyasa’ 1 Ekim’de devreye giriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.