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Haberler Ekonomi Dogalgazda ‘vadeli piyasa’ 1 Ekim’de devreye giriyor

Dogalgazda ‘vadeli piyasa’ 1 Ekim’de devreye giriyor

Dogalgazda ‘vadeli piyasa’ 1 Ekim’de devreye giriyor

13.3.2021

TÜRKİYE'DE doğalgaz ticaretinin daha rekabetçi koşullarda yapılmasına ve Karadeniz gazının ileri tarihli kontratlarla satılmasına imkan sağlayacak Vadeli Doğal Gaz Piyasası 1 Ekim'de devreye giriyor. EPDK'nın yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanırken, Türkiye bölgede bir ilki gerçekleştirecek.
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