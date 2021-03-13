Ege’de kamu ile işbirliği ihracat rekoru getirdi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen'i makamında ziyaret etti. Pandeminin başladığından beri geçen bir yıllık sürede ihracatın aksamadan devam ettiğine işaret eden Başkan Uçak, "Ege İhracatçı Birlikleri olarak İzmir başta olmak üzere, Ege Bölgesi'ndeki tüm Tarım ve Orman İl Müdürlükleriyle işbirliği içinde hareket ettik. Bu sayede tarım ürünleri ihracatımız kesintisiz bir şekilde davam etti. Bu süreçte bize büyük destek veren Tarım ve Orman Bakanlığımızın tüm teşkilatlarına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

UYUMLU ÇALIŞMA

BAŞKAN Uçak, ziyarette İl Müdürü Özen'e Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından başlatılan "Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz" Projesi hakkında da bilgi verdi. Özen, İzmir'de tarımsal üretimin kalitesinin ve miktarının artması için Ege İhracatçı Birlikleri ile çok uyumlu bir çalışma yürüttüklerini, pandemi döneminde Ege İhracatçı Birlikleri'nin sağladığı desteklerin de çok kıymetli olduğunu ifade etti. Özen'i ziyarette Birlik Başkanı Hayrettin Uçak'a, Yönetim Kurulu Üyesi Martin Sanford, Ege İhracatçı Birlikleri Şefi Gökay Çelikli, Ziraat Mühendisi Şükrü Ercan ve Üye İlişkileri Temsilcisi Burcu Kurnaz eşlik etti.

ÖZTÜRK'E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Yönetim Kurulu üyeleri Martin Sanford, Ata Özdemir ve Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Serap Ünal ile birlikte daha sonra Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne geçtiğimiz günlerde atanan Aliye Öztürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Heyet daha sonra, Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Sabah ve İzmir Gümrük Müdürü Mahsum Bağırtan'ı makamlarında ziyaret etti. Ziyarette, ihracatın işleyişi ile ilgili çözüm önerileri değerlendirildi.