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Haberler Ekonomi İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 4 Öğretim Görevlisi alacak

4 Öğretim Görevlisi alacak

, son başvuru tarihi 26 mart 2021, , , Kimya, Kimya Mühendisliği, lisans mezunu olmak ve aynı alanda Tezli yüksek öğrencisi veya mezunu Öğretim Elemanı, 4 akademik personel alacak.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 4 Öğretim Görevlisi alacak

13.03.2021, 10:25

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. ve 33. maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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