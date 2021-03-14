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Haberler Ekonomi İzmir Konak'ta icradan satılık iş yeri

'ta icradan satılık iş yeri

'in ilçesinde bulunan 2 katlı iş yeri mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda iş yerinin satış fiyatı da belirtildi.

İzmir Konak'ta icradan satılık iş yeri

14.03.2021, 09:43

Mahkeme İzmir'in Konak ilçesinde bulunan 21 metrekare, 2 katlı iş yeri için satış kararı verdi. Verilen ilanda yapının kapı ve pencereleri metal doğramalı, iç ve dış duvarları boya ve badanalı, yerleri seramik kaplı olduğu belirtildi. İş yerinin satış fiyatı olarak ise 850.000 TL belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

İş yerinin satış tarihi olarak 29.04.2021 15:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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