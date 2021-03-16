Avrupa Türkiye tatili için gün sayıyor: Erken rezervasyonlar patladı

Geçen yıl salgın anlamında Güvenli Turizm Sertifikasyonu ile başarılı bir sınav veren sektörde, Rusya'nın ardından Avrupa pazarından olumlu sinyaller gelmeye başladı. Alman turistlerinin erken rezervasyonlarında Türkiye başı çekerken, İngiltere pazarı da ivme kazandı. Havaların ısınması ve aşılanma çalışmalarının artmasıyla rezervasyonların daha da hareketlenmesi öngörülüyor.

"REZERVASYONLARDA ÇOK CİDDİ ARTIŞLAR VAR"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, her ne kadar turist sayında bekleneni yakalamasalar da salgına rağmen 2020'nin iyi geçtiğini söyledi. Aynı zamanda Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı da olan İşler, zamanında atılan adımlar ve desteklemelerle Kovid-19 sürecinde sektörün ayakta kaldığını ifade etti.

"TURİZM SEKTÖRÜNÜN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ"

İspanya'daki bir turizm ve seyahat dergisinde yayınlanan raporlara göre, Alman pazarında yapılan seyahat rezervasyonlarının liderinin yaklaşık yüzde 24'lük payla Türkiye olduğunu dile getiren İşler, "Türkiye'ye karşı ciddi bir talep var. Bunun en büyük nedeni koronavirüs sürecini iyi yönetmemiz ve Güvenli Turizm Sertifikası. Yeni sezon için Avrupa'dan gelen erken rezervasyonlar, salgın nedeniyle 2020'de beklediğini bulamayan turizm sektörünün yüzünü güldürdü." dedi.