Otomobil devleri anlaştı! Türkiye'de üretilecek

Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda, Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim üssü olan Kocaeli Fabrikalarında gerçekleştirilmesi öngörülen 2 milyar avroluk yeni yatırımının en önemli fazı duyuruldu.

Buna göre, Ford ve Volkswagen'in stratejik ortaklığı kapsamında da yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilecek. Bugün açıklanan 1,4 milyar avro tutarındaki proje fazı ile Ford Otosan'ın 1 tonluk orta ticari araç kapasitesinin 405 bin adede yükselmesi planlanıyor.

130 BİN ADETLİK BATARYA MONTAJ KAPASİTESİNE ULAŞILACAK

Öte yandan açıklamada aktarılanlara göre, Ford Otosan'ın elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerini hayata geçirmek amacıyla duyurduğu otomotiv sanayisinin en büyük yatırımı kapsamında, Kocaeli Fabrikaları'ndaki çoğunluğu ihracata yönelik olan ticari araç üretim kapasitesi 650 bin adede çıkacak. Bunun yanı sıra 130 bin adetlik batarya montaj kapasitesine ulaşılacak.

Ford Otosan tarafından gerçekleştirilen doğrudan 12 bin kişiyi aşkın istihdam ilave 3 bin kişi ile 15 bin kişiye yükselecek. Bununla birlikte, yan sanayide oluşacak ilave 15 bin kişilik istihdam öngörüsü ile toplam 18 bin kişilik yeni iş imkanı yaratılmış olacak.

Yatırım tamamlandığında Türkiye'nin elektrikli ticari araç üretimindeki öneminin artması, aynı zamanda Ford'un elektrikli ticari araç üretim üssüne dönüşmesi hedefleniyor.

YENİ NESİL VOLKSWAGEN 1 TONLUK TİCARİ ARAÇ MODELİ FORD OTOSAN TARAFINDAN TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Ayrıca Ford'un 'Yeni Nesil Transit Custom' ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) versiyonları ile tam elektrikli versiyonu 2023 yılı ortası itibarıyla kademeli olarak seri üretime hazır hale gelecek ve müşterilere sunulacak. Ayrıca tam elektrikli yeni nesil Transit Custom modelinin yanı sıra Ford ve Volkswagen'in stratejik ortaklığı kapsamında da yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilecek. Bugün açıklanan 1,4 milyar avro tutarındaki proje fazı ile Ford Otosan'ın 1 tonluk orta ticari araç kapasitesinin 405 bin adede yükselmesi planlanıyor.

KOCAELİ'DE TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK ELEKTRİKLİ ARAÇ ENTEGRE ÜRETİM TESİSİ KURULACAK

Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları, ilk etapta 2022 yılı itibarıyla Ford'un tam elektrikli ilk ticari aracı E-Transit'in Avrupa'ya yönelik seri üretimini gerçekleştirecek ve bataryalarını da Kocaeli'de temin edecek. Böylece, Kocaeli'de Türkiye'nin ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi kurulmuş olacak.

Ford Otosan, 2023 ilk yarı itibarıyla ise 'Yeni Nesil Transit Custom' ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) versiyonları ile tam elektrikli ilk versiyonunu da üretmeye başlayacak.