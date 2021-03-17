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Haberler Ekonomi 55 ilde 333 adrese eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliği operasyonu

55 ilde 333 adrese eş zamanlı ve çek-senet tefeciliği operasyonu

KOM Daire Başkanlığı, 55 ilde 333 adreste eş zamanlı ve çek-senet tefeciliğine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

55 ilde 333 adrese eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliği operasyonu
DHA

17.03.2021, 12:07 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021, 12:42

İçişleri Bakanlığı, "POS cihazı ve çek-senet tefeciliği"ne yönelik 55 ilde düzenlenen operasyonda haklarında adli işlem başlatılan 317 şüpheliden 232'sinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, 55 ilde 333 adreste eş zamanlı "tefecilik" operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda, "POS cihazı ile tefecilik ve çek-senet tefeciliği" yaptıkları belirlenen ve uzun süredir KOM ekiplerince takip edilen 317 şüpheliye yönelik adli işlem başlatıldı.


232 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, çok sayıda çek-senet, tapu, pos cihazı, sahte para, kredi kartı, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Operasyonların halen devam ettiği, tefecilik suçuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

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