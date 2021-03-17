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Haberler Ekonomi Ataşehir Modern ile 1,2 milyar kaynak aktarılacak

ile 1,2 milyar kaynak aktarılacak

Ataşehir Modern ile 1,2 milyar kaynak aktarılacak

17.3.2021

TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesiyle İstanbul Ataşehir'de inşa edilen gayrimenkul projesi "Ataşehir Modern"in tanıtımı TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın katıldığı basın toplantısıyla gerçekleştirildi.

"Şehrin Yeni Odak Noktası: Ataşehir Modern" sloganıyla hayata geçirilen, 979 konut ve 44 ticari üniteden oluşan projenin farklı daire seçenekleri, metrekaresi ortalama 15 bin liradan, 0,99 faiz oranı, 120 aya varan vade imkanı ve lansmana özel yüzde 10 indirimle satışa sunuldu.

Ataşehir Modern Satış Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Gülal, "Asgari 2,7 milyar liralık hasılat beklediğimiz Ataşehir Modern projesinde; yapılacak masrafları çıktıktan sonra Hazine'ye yaklaşık 1,2 milyar liralık bir kaynak aktarmış olacağız." dedi.

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