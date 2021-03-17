Folkart ve IZKA Efor Kapı’yı seçti

İzmir ve Türkiye'nin söz sahibi inşaat şirketleri Folkart ve İZKA İnşaat, son projeleri VEGA ve İZKAPORT'da, ülke genelinde kendi içerisindeki yapılanmaları ile fark yaratan Efor Çelikkapı'yı seçti. Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki tesislerinde yılda 85.000 adet kapı üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten Efor Çelik Kapı Operasyon Müdürü Mustafa Kaçar "Çelik kapı artık konutlarımızda olmazsa olmazlardan ilk sırayı aldı. Bizler gerek görsel gerek güvenlik olarak iş ortaklarımıza sorunsuz bir imalat montaj ve servisi hizmetini eksiksiz sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İzmir'de İZKA ve Folkart gibi sektörün önde gelen firmaları ile çalışıyoruz. Yüksek güvenlikli estetik kapılar üretmeye de yaygın servis ağımız ile hizmet vermeye devam edeceğiz. Folkart Vega ve İZKA PORT gibi projelerde olmak bize gurur veriyor" dedi.