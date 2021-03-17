Maxion İnci’den Manisa’ya 250 milyon liralık yatırım

DÜNYANIN en büyük jant üreticisi Maxion Wheels ve İnci Holding iştiraki olan Maxion İnci Jant Grubu, ağır ve ticari araç jant üretimini arttırmak için Manisa'da 250 milyon lira harcamayla yeni tesis yapıyor. Grubun Manisa OSB'deki 5. tesisi olacak, 21 bin metrekarelik alana kurulan yeni fabrikanın inşaatı ve altyapısı tamamlandı. 2022 yılında resmen faaliyete geçmesi planlanan yeni fabrikayla birlikte ilk etapta 80 kişi istihdam edilecek, daha sonra grubun toplam çalışan sayısı 1800'e çıkacak.

Yatırımla grubun jant üretme kapasitesi 3 milyon adete ulaşacak. Grubun 5 kıtada 60'ın üzerinde ülkeye ihracat yaptığını belirten Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim "Şu andaki üretim, istihdam ve ihracat rakamlarımızla gurur duyuyoruz. Yeni fabrikamızla Türkiye'mizin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi.

■ NERMİN UÇTU