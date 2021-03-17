Otomotivde en büyük yatırımı yapıyoruz

'YENİ Nesil Transit Custom' ailesinin dizel ve şarj edilebilir, hibrit elektrikli PHEV versiyonları ile tam elektrikli versiyonu 2023 yılı ortası itibarıyla seri üretime geçecek. Ayrıca, Ford ve Volkswagen'in stratejik ortaklığı kapsamında da yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilecek.

Ford Otosan'ın yatırımın vizyonunun açıklandığı programda konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceklerini belirterek, "Yeni yatırımımızla Kocaeli fabrikamız, Türkiye'nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline gelecek." dedi. Koç, "Sözümüzde durduk ve 2 milyar avroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımı ile bir kez daha huzurlarınızdayız" diye konuştu.