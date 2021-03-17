HONDA'NIN Türkiye'de ilk kez satışa sunacağı yeni Dio modeli, Scooter segmentine yeni bir soluk getiriyor. Kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan yeni Dio, güvenli sürüş özellikleri ve dinamik tasarımıyla 24 Şubat'tan itibaren 20 bin 100 liralık fiyatıyla satışa sunuluyor. HONDA'NIN 2021'de Türkiye'de ilk defa satışa sunacağı yeni Dio modeli, Scooter segmentine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan model güvenli ve kolay kullanımın yanı sıra yakıt ekonomisi ile dikkat çekiyor. Scooter segmenti giriş seviyesi modeli olan Dio; hava soğutmalı, yakıt enjeksiyonlu, verimli Smart Power (eSP) motoru, dengeli şasisi, Honda Kombine Fren Sistemi (CBS) ve geniş depolama alanı ile kullanıcılara fonksiyonel çözümler sunuyor.

YÜKSEK VERİMLİ MOTOR

YENİ Honda Dio, 22 kilo ağırlığındaki 109 cc hacimli, çift supaplı ve Smart Power (eSP) motoru ile hafif ve aynı zamanda dayanıklı yapısıyla verimli bir performans sunuyor. 47 mm çap ve 63.1 mm strok ile 10:1 sıkıştırma değerine sahip motor, 7.500 d/d'de 6.4 kW güç ve 5.570 d/d'de 9.0 Nm tork üretimi ile yüksek verimlilik konusunda dikkat çekiyor. Şehir içi sürüş kolaylığı sağlayan yeni Dio, yüksek verimli motoru ve selenin altındaki 4.9 litrelik yakıt deposuyla 260 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor.

Yeni Honda Dio ilk kez Türkiye yollarına çıkıyor çoklu hava soğutmalı yakıt enjeksiyonlu SOHC şabiliyor. Çift dişli kayış sayesinde yakıt verimliliği sağlayan model; elektronik kontrollü, fırçasız ACG marş motoru aynı zamanda alternatör görevi üstlenerek gürültüyü de azaltıyor. Euro 5 uyumluluğu sahip motosikletin Start&Stop özelliği sayesinde durduktan üç saniye sonra fren uygulandığında motor duruyor ve gaz kolu çekilerek yeniden çalıştırılıyor.

MODERN VE ZARİF TASARIM

DİNAMİK görünümü, modern çizgileri ve zarif tasarımıyla dikkat çeken Honda Dio; yeni nesil Akıllı İskelet (eSAF) ve Start&Stop fonksiyonlu Smart Power (eSP) hava soğutmalı motoruyla yüksek verimli bir sürüş deneyimi sunuyor. Dio, analog hız göstergesi ve LCD bilgi ekranı ile okuma kolaylığına sahip gösterge paneli gibi yenilikçi donanım özellikleri ile kullanıcılara avantaj sağlıyor.