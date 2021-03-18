65 yaş üstü kantincilere devir hakkı tanınmalı

İzmir Kantinciler Odası Başkan Adayı Güzide Akpulat Peker, 65 yaş üzeri okul kantin işletmecilerinin emekli olabilmeleri için gerekli olan devir hakkının tekrar sağlanması çağrısında bulundu. Kovid-19 için en riskli grupta bulunan 65 yaş üzerindeki kantincilerin sözleşmeleri gereği işyerlerinin başında bulunmak zorunluluğu olduğunu dile getiren Güzide Akpulat Peker, bu sorunun tek çözümünün devir hakkından geçtiğini ifade etti. Yıllardır kantincilik sektöründe hizmet verdiğini ve sorunları da yakından takip ettiğini dile getiren Peker şu bilgileri verdi:

"65 yaş üzeri okul kantin -yemekhaneci esnafı meslektaşlarımız sözleşmeleri gereği işyerlerinin başında bulunmak amacıyla mecburen toplu ulaşım araçlarını kullanıyorlar. Bu hastalığı en çok taşıyan 18 yaş altı çocuklarımız ile bir arada seyahat ediyorlar ve bu hastalığa açık savunmasız halde görevlerini eksiksiz yerine getirmek için adeta canlarıyla sınanıyorlar. Bu kişiler artık yaptıkları meslekten emekli olmak istiyorlar. Kantincilikte emekliliğin bulunmaması hayatın olağan akışına aykırıdır. Kantinci esnafı da artık yaptığı yatırımları ölmeden devir edip devletine yük olmadan emekli olmayı bekliyor" ifadelerini kullandı.

ESNAF ZOR DURUMDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde startı verilen İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde kantin-yemekhane esnafının sorunlarının da gündeme getirilmesi gerektiğini vurgulayan Oda Başkan Adayı Peker, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kantin- yemekhane esnafı uzun süredir pandemi nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. Bir yıldan fazla bir süredir çalışamayan ve yaşamak için zorunlu ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorluk çeken, faturalarını, evinin kirasını dahi ödeyemediğinden sokağa atılan, elektrik suyu kesilen, icra işlemleri ile karşı karşıya kalan, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamayan esnaf meslektaşlarımız stres ve geçim derdi altında sağlıklarını kaybetme riski altındadır. Eylem Planı, şu ana kadar görülen hukuki eksikliklerin vatandaşlarımızın lehine revize edilerek, tespit edilen eksikliklerin tamamlanması planıdır. Bu kapsamda, biz okul kantin- yemekhane işletmecileri olarak, hizmet ettiğimiz işletmelerimizi yeni gelen arkadaşlarımıza devir etme hakkımızın tekrar tanınmasını talep ediyoruz."

MAĞDURİYETİMİZE SON VERİLMELİ

GEÇMİŞTE kantin ve yemekhanelerin Milli Eğitim Vakfı (MEV) tarafından kiralandığını hatırlatan Peker " 2004 yılında Kurucu Başkanımız Sayın Rasim Topçu önderliğinde yapılan talep üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, okulların kantin ve yemekhanelerine bir kereye mahsus olarak belirli şartlara haiz kişilere devretme hakkı vermiştir. Devletimiz ve Milli Eğitim Bakanlığımızdan bilhassa 65 yaş üzeri meslek erbabı kişilere işletmelerini devir hakkının sağlanmasını, Eylem Planı içerisinde yaşanılan bu mağduriyetin acilen giderilmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Kantin-yemekhane devirleri için, Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nin mücbir sebep bölümü gereği yaşanılan Kovid -19 pandemisinin bu hakkı tanıyabildiğini ifade eden Peker, "Devletimizden acilen, kamuya yük getirmeden kantincilik sektörüne bir nefes aldırmasını ve kantin devirlerine izin vermesini talep ediyoruz. Taleplerimizi yazılı olarak ilgili kurumlara bildirdik acilen cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

TOLGA TEKİN