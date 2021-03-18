Binaların yüzde 55’i yenilendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye genelinde kentleşmede yaşanan başarı hikayesini anlattı ve "Yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm, sosyal konut ve yapı denetimi ile ülkemizde binaların yaklaşık yüzde 55'ini de güvenli hâle getirerek 45 milyondan fazla vatandaşımızın sağlam, güvenli konutlarda oturmasını güvence altına aldık" dedi.

Kurum, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplantısında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Kurum'un mesajları şöyle:

● İstanbul'dan başlattığımız kentsel dönüşüm seferberliğimizi hızlandırdık. Her yıl 300 bin konut olmak üzere acil dönüşmesi gereken 1,5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içinde bitireceğiz. Şu an 81 ilimizde, 922 ilçemizde riskli yapı, riskli alan ve yenileme çalışmalarımız kapsamında 1 milyon 500 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar 16,5 milyar lira kaynak kullandık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile başlayan 50 bin ve 100 bin sosyal konut projeleri kapsamında binaların yapımı hızla sürüyor ve 2023 yılında bunları teslim edeceğiz.

YENİ FİNANSMAN MODELİ

Geliştirdiğimiz yeni finansman modelleriyle artık Emlak Katılım Bankamızın, güçlendirmede, yerinde dönüşümde ve alansal dönüşümde garantör rolü olacak. Güçlendirme ve konut kredileri için azami 120 ay vade ile 400 baz puanlık, iş yerleri için azami 84 ay vade ile 300 baz puanlık kar payı desteğini Emlak Katılım Bankamızla vatandaşlarımıza sunacağız.

KOLON KESMEYE KARŞI BİNA KİMLİK SİSTEMİ

BUNDAN böyle inşa edilen bütün yapıların kimlik kartı olacak. 2021 yılının ikinci yarısından itibaren Bina Kimlik Sistemi (BKS) uygulamaya geçecek. Teknolojik bir levha halinde binaya monte edilecek sertifika sayesinde o binanın teknik bilgilerine rahatlıkla ulaşılabilecek. Yapıların 5 yılda bir denetimleri yapılarak, ilave kat çıkma, kolon kesme, bodrumu kata çevirme, sığınağı depo dükkan gibi kullanma şeklindeki aykırılıklar engellenecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, bu yılın sonuna kadar 100 bin binanın bu sisteme geçmesini sağlayacaklarını söyledi.

İZMİR'DE İLK TESLİMATLAR AĞUSTOS'TA

BAKAN Kurum, İzmir depreminde yıkılan konutların yerine yenilerinin teslimine ilişkin, "Depremden 10 ay sonra yani 2021 yılının ağustos ayı itibariyle ilk teslimlerimize başlayacağız ve etaplar halinde 5 bin konutun teslimini yapacağız" diye konuştu.

■ ZÜBEYDE YALÇIN