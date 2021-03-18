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Haberler Ekonomi Denizli’de tekstil fabrikası gibi okul

’de tekstil fabrikası gibi okul

Denizli’de tekstil fabrikası gibi okul

18.3.2021

DENİZLİ'DEKİ Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri havlu, bornoz, kimono, önlük ve bez çanta üretiyor. Pandemi döneminde ürün yelpazesine eklediği maskeyi Yunanistan ve Hollanda'ya satan okul yöneticileri, 2020 yılında 3 milyon 700 bin lira gelir elde etti. Okul Müdür Yardımcısı Fatma Gökçen, "Elde edilen gelire göre, öğrencilere aylık 1000- 2000 lira arası ücret ödemesi yapıyoruz" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP

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