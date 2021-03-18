Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda

PİYASALAR Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Bir önceki toplantı sonrası faiz yüzde 17'de kalmıştı. Dövizde dalgalanma yaşanırken yatırımcıların gözü Merkez Bankası Para Politika Kurulu'nun bugünkü toplantısına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin bugünkü toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 18'e yükselteceğini tahmin ediyor. Ancak bazı bankacılar Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutmasının sürpriz sayılmaması gerektiğini belirtti.