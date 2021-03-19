BM tahminini yükseltti: Türkiye yüzde 4 büyüyecek

BİRLEŞMİŞ Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), "Kızgın tavadan çıktı, yangına mı koşuyor?" başlıklı, küresel ticaret ve kalkınmanın gidişatına ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda UNCTAD Türkiye'ye ilişkin 2021 büyüme tahminini yüzde 4'e yükseltirken, beklenenden daha iyi olan toparlanmadan dolayı 2021 küresel büyüme beklentisini 0,4 puanlık artışla yüzde 4,7'ye çıkardı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gelişmekte olan ülkelerde "eşi görülmemiş" şekilde gelir tahribatına yol açtığı belirtilen raporda, salgın nedeniyle küresel ekonominin 2021 sonunda olması gereken seviyenin 10 trilyon dolar altında olduğu vurgulandı.