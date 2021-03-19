Gelinlik sektörü yaz düğünlerine hazırlanıyor

TÜRKİYE'NİN önde gelen gelinlik üretim merkezlerinden İzmir'de Kovid-19 salgını ile kapasitelerini düşüren atölyeler, yaz düğünleriyle eski kapasitelerine ulaşmayı hedefliyor.

İzmir Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi Başkanı Abdullah Salkım, ertelenmiş düğünlerin yapılmasına imkan tanıyan kararla salgından olumsuz etkilenen sektörde bir hareketlilik yaşandığını söyledi. Salkım, "Siparişlerde ufak da olsa hareketlenme var ancak sektör için yeterli değil. Yaz düğünleriyle rahatlama olacağını düşünüyoruz. Devletimiz kapalı yerlere vatandaşını sokmak istemiyor" dedi. Salkım, İzmir'de 500 firmanın üretim yaptığını ifade etti.