“Konut satışları Şubat’ta arttı”

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, şubat ayı konut satış rakamlarını değerlendirdi. Pandemi nedeniyle son yılların en düşük seviyelerine gerileyen konut satışlarının, alınan ekonomik tedbirle bağlı olarak toparlanmaya eğilimi gösterdiğini belirten Nazmi Durbakayım, "Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 gerileyen Şubat 2021 dönemindeki konut satışları, 2021 ocak ayına göre yüzde 15 artış gösterdi. Bu toparlanma hareketi ilk el konut satışlarında yüzde 11 olarak gerçekleşirken, ikinci el konut satışlarındaki toparlanma yüzde 16,9 seviyesine ulaştı. Buna göre Şubat 2021 döneminde ilk el satışları 24 bin 737, ikinci el satışları 56 bin 485 adet olarak kayda geçti" dedi.

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DURBAKAYIM, Merkez Bankası'nın faiz oranlarındaki istikrarı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm projelerine sağladığı KDV ve faiz desteğinin ipotekli konut satışlarında etkili olduğunu vurguladı. Durbakayım, "Geçen yıla göre yüzde 66,5 azalarak 14 bin 669 olarak gerçekleşen ipotekli konut satış miktarı, Ocak 2021 dönemine göre yüzde 36 artış gösterdi" diye konuştu. Konut satışlarında düzeltme hareketinin hafta sonu kısıtlamalarının tek güne indirilmesiyle birlikte bir miktar daha artarak devam etmesini beklediklerini ifade eden Durbakayım, "Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan pandemiden çıkışa yönelik yeni ekonomik tedbir ve teşviklerin tabana yayılmasıyla birlikte sektördeki satışların kademe kademe artacağını umut ediyoruz" dedi.