Merkez Bankası faizi yüzde 19’a yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizinin yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmesine karar verdiği bildirildi. Genişleyici parasal ve mali politikalar ile aşılama sürecinde yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle küresel büyüme görünümünde iyileşme ve uluslararası emtia fiyatlarında artış görüldüğü belirtilen duyuruda, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin, gelişmiş ülke para politikalarına ilişkin belirsizliklere ve küresel finansal piyasalarda dalgalanmaya yol açtığı vurgulandı.

ÖNDEN YÜKLEMELİ

Duyuruda, Para Politikası Kurulu'nun, söz konusu gelişmelerin enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve orta vadeli enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü riskleri dikkate alarak önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verdiği kaydedildi. 2021 sonu tahmin hedefi dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceği vurgulanan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir. TCMB karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesi benimsemektedir."

DOLAR VE ALTIN SERT DÜŞTÜ

MERKEZ Bankası'nın faiz kararı sonrası Borsa İstanbul'da banka hisseleri öncülüğünde yükselişin ivme kazandığı görülürken, döviz kurları ise sert düştü. BIST 100 endeksi 1.570 puanın üzerine çıkarken, banka hisselerinin getirisi yüzde 3'e yaklaştı. TCMB'nin kararı öncesinde 7,48 seviyesinde seyreden dolar/TL, 7,3265 ile iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Avro/TL yüzde 2,3 düşüşle 8,7810'dan satıldı. Analistler, TCMB'nin artan enflasyonist baskılara karşı önden yüklemeli sıkılaştırma adımı atarak Türk lirası varlıkları desteklediğini bildirdi.

KREDİBİLİTESİNİ ARTIRIYOR

EKONOMİSTLER, TCMB'nin 200 baz puanlık önden yüklemeli faiz artırımının, bankanın enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığının bir göstergesi olduğunu, bu adımın bankanın kredibilitesini ve itibarını artırdığını vurguladı. Öte yandan güçlü faiz artırımı yapılmasına karşın karar metninde "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır" vurgusunun korunduğu gözlenirken, ekonomistler bunun "TCMB'nin kredibilitesini artırdığını, net duruşunu ve tutarlılığını pekiştirdiğini" belirtiyor.